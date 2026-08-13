Preço de RFLIX hoje

O preço ao vivo de RFLIX (RFLX) hoje é $ 0, com uma variação de 19.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RFLX para USD é de $ 0 por RFLX.

RFLIX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 116,073, com um fornecimento em circulação de 1.00B RFLX. Nas últimas 24 horas, RFLX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RFLX movimentou-se +17.79% na última hora e +138.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 107.50K.

Informações de mercado de RFLIX (RFLX)

Capitalização de mercado $ 116.07K$ 116.07K $ 116.07K Volume (24h) $ 107.50K$ 107.50K $ 107.50K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 116.07K$ 116.07K $ 116.07K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de RFLIX é $ 116.07K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 107.50K. A oferta em circulação de RFLX é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 116.07K.