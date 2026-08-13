Qual é o preço atual de Rezerve Money?

Rezerve Money está sendo negociado a R$2.63182188861836058000, o que representa uma variação de preço de -3.14% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como RZR se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -3.14% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se RZR está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Rezerve Money está se saindo em comparação com tokens da categoria Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem?

No segmento Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Sonic Ecosystem, RZR demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Rezerve Money hoje?

A capitalização de mercado de R$3866397.10883739630000 coloca RZR no ranking #3098, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$2.61401787619238124000 e R$2.72643921556104054000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente RZR está sendo negociado?

Rezerve Money gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de RZR?

Com 1469159.625462227 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.