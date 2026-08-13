Preço de Retirement plan hoje

O preço ao vivo de Retirement plan (401K) hoje é $ 0, com uma variação de 4.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 401K para USD é de $ 0 por 401K.

Retirement plan ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 49,525, com um fornecimento em circulação de 1.00B 401K. Nas últimas 24 horas, 401K foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00335767, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 401K movimentou-se -0.89% na última hora e +19.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Retirement plan (401K)

Capitalização de mercado $ 49.53K$ 49.53K $ 49.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 49.53K$ 49.53K $ 49.53K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Retirement plan é $ 49.53K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de 401K é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 49.53K.