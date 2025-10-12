O que é retardcoin (RETARD)

In the fast-paced, over-hyped world of crypto, where bots front-run trades and billionaires tweet market-moving nonsense, retardcoin stands proudly as the people's champion — slow, irrational, and gloriously misinformed. Built on pure degeneracy and fortified by a community of diamond-handed apes who read charts upside-down, $retardis the only coin that proudly declares: "We have no roadmap, but we're still going to the moon." retardcoin has quickly snowballed into a movement. $retard features zero utility, infinite volatility, and an unwavering commitment to bad decisions. There's no whitepaper — just a napkin drawing of a rollercoaster with the caption "Wheeeee!" Unlike other tokens that pretend to solve real-world problems, retardcoin solves nothing. In fact, it creates problems — like explaining to your tax accountant why you YOLO'd your rent money into a coin called retard. But that's the beauty of $retard: it doesn't try to impress institutions, pass regulations, or make sense. It exists purely for the meme. The retardcoin community thrives on chaos. Fueled by late-night Twitter spaces, misspelled Telegram posts, and endless hype cycles, holders pride themselves on buying tops, selling bottoms, and repeating the cycle with delusional optimism. Forget technical analysis — here, we use vibes and TikTok astrologers. Disclaimer: retardcoinis a meme token with no inherent value, utility, or intellectual merit. It's offensive by design and not recommended for anyone with common sense or financial goals. If you're still reading this and considering a purchase, please consult a therapist — or at least your mother.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre retardcoin (RETARD) Quanto vale hoje o retardcoin (RETARD)? O preço ao vivo de RETARD em USD é 0.00009867 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de RETARD para USD? $ 0.00009867 . Confira o O preço atual de RETARD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de retardcoin? A capitalização de mercado de RETARD é $ 98.09K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de RETARD? O fornecimento circulante de RETARD é de 999.88M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de RETARD? RETARD atingiu um preço máximo histórico de 0.01166686 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de RETARD? RETARD atingiu um preço minímo histórico de 0.00009116 USD . Qual é o volume de negociação de RETARD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para RETARD é -- USD . RETARD vai subir ainda este ano? RETARD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do RETARD para uma análise mais detalhada.

