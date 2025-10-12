Preço de retardcoin (RETARD)
O preço em tempo real de retardcoin (RETARD) é $0.00009867. Nas últimas 24 horas, RETARD foi negociado entre a mínima de $ 0.00009116 e a máxima de $ 0.00010657, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RETARD é $ 0.01166686, enquanto o mais baixo é $ 0.00009116.
Em termos de desempenho de curto prazo, RETARD variou +1.18% na última hora, +0.57% nas últimas 24 horas e -36.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.
A capitalização de mercado atual de retardcoin é $ 98.09K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RETARD é 999.88M, com um fornecimento total de 999880027.529356. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 98.09K.
Durante o dia de hoje, a variação do preço de retardcoin em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de retardcoin em USD foi de $ -0.0000382259.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de retardcoin em USD foi de $ -0.0000717829.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de retardcoin em USD foi de $ -0.0002905682238078465.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|+0.57%
|30 dias
|$ -0.0000382259
|-38.74%
|60 dias
|$ -0.0000717829
|-72.75%
|90 dias
|$ -0.0002905682238078465
|-74.65%
In the fast-paced, over-hyped world of crypto, where bots front-run trades and billionaires tweet market-moving nonsense, retardcoin stands proudly as the people’s champion — slow, irrational, and gloriously misinformed. Built on pure degeneracy and fortified by a community of diamond-handed apes who read charts upside-down, $retardis the only coin that proudly declares: “We have no roadmap, but we’re still going to the moon.”
retardcoin has quickly snowballed into a movement. $retard features zero utility, infinite volatility, and an unwavering commitment to bad decisions. There’s no whitepaper — just a napkin drawing of a rollercoaster with the caption “Wheeeee!”
Unlike other tokens that pretend to solve real-world problems, retardcoin solves nothing. In fact, it creates problems — like explaining to your tax accountant why you YOLO’d your rent money into a coin called retard. But that’s the beauty of $retard: it doesn’t try to impress institutions, pass regulations, or make sense. It exists purely for the meme.
The retardcoin community thrives on chaos. Fueled by late-night Twitter spaces, misspelled Telegram posts, and endless hype cycles, holders pride themselves on buying tops, selling bottoms, and repeating the cycle with delusional optimism. Forget technical analysis — here, we use vibes and TikTok astrologers.
Disclaimer: retardcoinis a meme token with no inherent value, utility, or intellectual merit. It’s offensive by design and not recommended for anyone with common sense or financial goals. If you’re still reading this and considering a purchase, please consult a therapist — or at least your mother.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|10-12 05:22:00
|Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
|10-11 21:42:43
|Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
|10-11 14:30:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
|10-11 11:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
|10-11 09:36:12
|Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
|10-11 09:17:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%
