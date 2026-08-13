Preço de Retard Finder Coin hoje

O preço ao vivo de Retard Finder Coin (RFC) hoje é $ 0, com uma variação de 2.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RFC para USD é de $ 0 por RFC.

Retard Finder Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 382,564, com um fornecimento em circulação de 961.43M RFC. Nas últimas 24 horas, RFC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.133733, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RFC movimentou-se -0.14% na última hora e -4.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.18K.

Informações de mercado de Retard Finder Coin (RFC)

Capitalização de mercado $ 382.56K$ 382.56K $ 382.56K Volume (24h) $ 1.18K$ 1.18K $ 1.18K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 384.05K$ 384.05K $ 384.05K Fornecimento Circulante 961.43M 961.43M 961.43M Fornecimento total 999,840,127.161891 999,840,127.161891 999,840,127.161891

A capitalização de mercado atual de Retard Finder Coin é $ 382.56K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.18K. A oferta em circulação de RFC é 961.43M, com um fornecimento total de 999840127.161891. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 384.05K.