Preço de Retail DAO hoje

O preço ao vivo de Retail DAO (RETAIL) hoje é $ 0.00111502, com uma variação de 2.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RETAIL para USD é de $ 0.00111502 por RETAIL.

Retail DAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 812,181, com um fornecimento em circulação de 728.40M RETAIL. Nas últimas 24 horas, RETAIL foi negociado entre $ 0.00107775 (mínimo) e $ 0.00112115 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00157166, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RETAIL movimentou-se -0.02% na última hora e +5.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Retail DAO (RETAIL)

Capitalização de mercado $ 812.18K$ 812.18K $ 812.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.12M$ 1.12M $ 1.12M Fornecimento Circulante 728.40M 728.40M 728.40M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Retail DAO é $ 812.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RETAIL é 728.40M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.12M.