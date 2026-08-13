Qual é o preço atual de Resolv Liquidity Provider Token?

Resolv Liquidity Provider Token (RLP) está sendo negociado a R$0.74180044454822730000, refletindo uma variação de preço de -1.56% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel Resolv Liquidity Provider Token desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor LP Tokens,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Berachain Ecosystem,Soneium Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,TAC Ecosystem,Plasma Ecosystem, RLP frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente RLP está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, RLP registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de Resolv Liquidity Provider Token?

Hoje há 1615565.822386897 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de RLP?

Resolv Liquidity Provider Token atualmente ocupa a posição de número #4497 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$1198431.02049244158000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como Resolv Liquidity Provider Token se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de -1.56% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como Resolv Liquidity Provider Token se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento LP Tokens,BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Berachain Ecosystem,Soneium Ecosystem,HyperEVM Ecosystem,TAC Ecosystem,Plasma Ecosystem, RLP demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.