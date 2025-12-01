Preço de Resister hoje

O preço ao vivo de Resister (RSTR) hoje é $ 0.00647564, com uma variação de 15.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RSTR para USD é de $ 0.00647564 por RSTR.

Resister ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 812,099, com um fornecimento em circulação de 125.50M RSTR. Nas últimas 24 horas, RSTR foi negociado entre $ 0.00561425 (mínimo) e $ 0.00658751 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01580666, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00558139.

No desempenho de curto prazo, RSTR movimentou-se -1.23% na última hora e +5.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Resister (RSTR)

Capitalização de mercado $ 812.10K$ 812.10K $ 812.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M Fornecimento Circulante 125.50M 125.50M 125.50M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

