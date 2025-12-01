Preço de RESI hoje

O preço ao vivo de RESI (SN46) hoje é $ 1.69, com uma variação de 1.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN46 para USD é de $ 1.69 por SN46.

RESI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,497,811, com um fornecimento em circulação de 3.27M SN46. Nas últimas 24 horas, SN46 foi negociado entre $ 1.51 (mínimo) e $ 1.7 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.05, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.641241.

No desempenho de curto prazo, SN46 movimentou-se -0.69% na última hora e -8.08% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RESI (SN46)

Capitalização de mercado $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M Fornecimento Circulante 3.27M 3.27M 3.27M Fornecimento total 3,269,406.257055152 3,269,406.257055152 3,269,406.257055152

