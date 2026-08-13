Preço de Reservoir hoje

O preço ao vivo de Reservoir (DAM) hoje é $ 0.00270126, com uma variação de 1.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DAM para USD é de $ 0.00270126 por DAM.

Reservoir ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 709,207, com um fornecimento em circulação de 262.54M DAM. Nas últimas 24 horas, DAM foi negociado entre $ 0.00265291 (mínimo) e $ 0.00278675 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.14892, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00213522.

No desempenho de curto prazo, DAM movimentou-se -0.01% na última hora e -18.56% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 576.19.

Informações de mercado de Reservoir (DAM)

Capitalização de mercado $ 709.21K$ 709.21K $ 709.21K Volume (24h) $ 576.19$ 576.19 $ 576.19 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.70M$ 2.70M $ 2.70M Fornecimento Circulante 262.54M 262.54M 262.54M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Reservoir é $ 709.21K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 576.19. A oferta em circulação de DAM é 262.54M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.70M.