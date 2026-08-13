Preço de Reserve Robotics DTF hoje

O preço ao vivo de Reserve Robotics DTF (ROBOTS) hoje é $ 97.95, com uma variação de 0.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ROBOTS para USD é de $ 97.95 por ROBOTS.

Reserve Robotics DTF ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,494,894, com um fornecimento em circulação de 15.26K ROBOTS. Nas últimas 24 horas, ROBOTS foi negociado entre $ 97.94 (mínimo) e $ 98.34 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 105.51, enquanto a mínima histórica foi de $ 90.4.

No desempenho de curto prazo, ROBOTS movimentou-se -- na última hora e -0.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.10K.

Informações de mercado de Reserve Robotics DTF (ROBOTS)

Capitalização de mercado $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volume (24h) $ 8.10K$ 8.10K $ 8.10K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Fornecimento Circulante 15.26K 15.26K 15.26K Fornecimento total 15,261.99616626417 15,261.99616626417 15,261.99616626417

A capitalização de mercado atual de Reserve Robotics DTF é $ 1.49M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.10K. A oferta em circulação de ROBOTS é 15.26K, com um fornecimento total de 15261.99616626417. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.49M.