Preço de Reserve AI Photonics DTF hoje

O preço ao vivo de Reserve AI Photonics DTF (PHOTON) hoje é $ 94.13, com uma variação de 2.65% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PHOTON para USD é de $ 94.13 por PHOTON.

Reserve AI Photonics DTF ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,584,336, com um fornecimento em circulação de 16.83K PHOTON. Nas últimas 24 horas, PHOTON foi negociado entre $ 91.7 (mínimo) e $ 96.68 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 660.42, enquanto a mínima histórica foi de $ 66.56.

No desempenho de curto prazo, PHOTON movimentou-se +0.00% na última hora e +8.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 334.57K.

Informações de mercado de Reserve AI Photonics DTF (PHOTON)

Capitalização de mercado $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volume (24h) $ 334.57K$ 334.57K $ 334.57K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Fornecimento Circulante 16.83K 16.83K 16.83K Fornecimento total 16,831.59731952584 16,831.59731952584 16,831.59731952584

A capitalização de mercado atual de Reserve AI Photonics DTF é $ 1.58M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 334.57K. A oferta em circulação de PHOTON é 16.83K, com um fornecimento total de 16831.59731952584. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.58M.