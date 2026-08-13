Preço de Reserve AI Infrastructure DTF hoje

O preço ao vivo de Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT) hoje é $ 93.55, com uma variação de 1.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUILDOUT para USD é de $ 93.55 por BUILDOUT.

Reserve AI Infrastructure DTF ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,517,215, com um fornecimento em circulação de 16.22K BUILDOUT. Nas últimas 24 horas, BUILDOUT foi negociado entre $ 91.87 (mínimo) e $ 93.55 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 109.3, enquanto a mínima histórica foi de $ 76.78.

No desempenho de curto prazo, BUILDOUT movimentou-se +0.00% na última hora e +3.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 56.44K.

Informações de mercado de Reserve AI Infrastructure DTF (BUILDOUT)

Capitalização de mercado $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Volume (24h) $ 56.44K$ 56.44K $ 56.44K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M Fornecimento Circulante 16.22K 16.22K 16.22K Fornecimento total 16,218.74720207029 16,218.74720207029 16,218.74720207029

A capitalização de mercado atual de Reserve AI Infrastructure DTF é $ 1.52M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 56.44K. A oferta em circulação de BUILDOUT é 16.22K, com um fornecimento total de 16218.74720207029. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.52M.