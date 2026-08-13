Preço de reptilecoin hoje

O preço ao vivo de reptilecoin (REPTILECOIN) hoje é $ 0, com uma variação de 25,27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REPTILECOIN para USD é de $ 0 por REPTILECOIN.

reptilecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21 225, com um fornecimento em circulação de 999,63M REPTILECOIN. Nas últimas 24 horas, REPTILECOIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, REPTILECOIN movimentou-se +0,01% na última hora e -46,19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de reptilecoin (REPTILECOIN)

Capitalização de mercado $ 21,23K$ 21,23K $ 21,23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21,23K$ 21,23K $ 21,23K Fornecimento Circulante 999,63M 999,63M 999,63M Fornecimento total 999 634 048,943782 999 634 048,943782 999 634 048,943782

A capitalização de mercado atual de reptilecoin é $ 21,23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de REPTILECOIN é 999,63M, com um fornecimento total de 999634048.943782. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21,23K.