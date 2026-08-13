Preço de rentahuman hoje

O preço ao vivo de rentahuman (RENTA) hoje é $ 0, com uma variação de 13,39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RENTA para USD é de $ 0 por RENTA.

rentahuman ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12.162,67, com um fornecimento em circulação de 999,03M RENTA. Nas últimas 24 horas, RENTA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,00141605, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RENTA movimentou-se -0,33% na última hora e +15,84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de rentahuman (RENTA)

Capitalização de mercado $ 12,16K$ 12,16K $ 12,16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12,16K$ 12,16K $ 12,16K Fornecimento Circulante 999,03M 999,03M 999,03M Fornecimento total 999.028.527,761818 999.028.527,761818 999.028.527,761818

A capitalização de mercado atual de rentahuman é $ 12,16K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RENTA é 999,03M, com um fornecimento total de 999028527.761818. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12,16K.