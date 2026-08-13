Preço de Renewable Energy hoje

O preço ao vivo de Renewable Energy (RET) hoje é $ 0, com uma variação de 0.80% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RET para USD é de $ 0 por RET.

Renewable Energy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 122,722, com um fornecimento em circulação de 19,090.48T RET. Nas últimas 24 horas, RET foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RET movimentou-se -0.07% na última hora e +2.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Renewable Energy (RET)

Capitalização de mercado $ 122.72K$ 122.72K $ 122.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 182.03K$ 182.03K $ 182.03K Fornecimento Circulante 19,090.48T 19,090.48T 19,090.48T Fornecimento total 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16 2.67931778098021e+16

A capitalização de mercado atual de Renewable Energy é $ 122.72K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RET é 19,090.48T, com um fornecimento total de 2.67931778098021e+16. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 182.03K.