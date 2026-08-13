Preço de Relic hoje

O preço ao vivo de Relic (RELIC) hoje é $ 0, com uma variação de 5.75% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RELIC para USD é de $ 0 por RELIC.

Relic ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 87,861, com um fornecimento em circulação de 952.19M RELIC. Nas últimas 24 horas, RELIC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RELIC movimentou-se -0.08% na última hora e -0.79% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Relic (RELIC)

Capitalização de mercado $ 87.86K$ 87.86K $ 87.86K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 87.86K$ 87.86K $ 87.86K Fornecimento Circulante 952.19M 952.19M 952.19M Fornecimento total 999,679,482.537096 999,679,482.537096 999,679,482.537096

A capitalização de mercado atual de Relic é $ 87.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RELIC é 952.19M, com um fornecimento total de 999679482.537096. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 87.86K.