Preço de RektStrategy hoje

O preço ao vivo de RektStrategy (REKTSTR) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REKTSTR para USD é de $ 0 por REKTSTR.

RektStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 161,249, com um fornecimento em circulação de 904.00M REKTSTR. Nas últimas 24 horas, REKTSTR foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, REKTSTR movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 535.12.

Informações de mercado de RektStrategy (REKTSTR)

Capitalização de mercado $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K Volume (24h) $ 535.12$ 535.12 $ 535.12 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 161.25K$ 161.25K $ 161.25K Fornecimento Circulante 904.00M 904.00M 904.00M Fornecimento total 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607 904,000,656.9704607

A capitalização de mercado atual de RektStrategy é $ 161.25K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 535.12. A oferta em circulação de REKTSTR é 904.00M, com um fornecimento total de 904000656.9704607. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 161.25K.