Preço de Reject Modernity hoje

O preço ao vivo de Reject Modernity (ALPHA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALPHA para USD é de $ 0 por ALPHA.

Reject Modernity ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,032, com um fornecimento em circulação de 999.44M ALPHA. Nas últimas 24 horas, ALPHA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01220404, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ALPHA movimentou-se -- na última hora e +2.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Reject Modernity (ALPHA)

Capitalização de mercado $ 35.03K$ 35.03K $ 35.03K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.03K$ 35.03K $ 35.03K Fornecimento Circulante 999.44M 999.44M 999.44M Fornecimento total 999,438,632.301207 999,438,632.301207 999,438,632.301207

A capitalização de mercado atual de Reject Modernity é $ 35.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALPHA é 999.44M, com um fornecimento total de 999438632.301207. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.03K.