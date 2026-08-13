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O preço ao vivo de Reject Modernity hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de ALPHA é de 35,032 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ALPHA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Reject Modernity hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de ALPHA é de 35,032 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ALPHA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de Reject Modernity (ALPHA)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 ALPHA para USD

$0.00003505
$0.00003505$0.00003505
-0.20%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Reject Modernity (ALPHA)
Última atualização da página: 2026-08-13 20:25:31 (UTC+8)

Preço de Reject Modernity hoje

O preço ao vivo de Reject Modernity (ALPHA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.96% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALPHA para USD é de $ 0 por ALPHA.

Reject Modernity ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,032, com um fornecimento em circulação de 999.44M ALPHA. Nas últimas 24 horas, ALPHA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01220404, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ALPHA movimentou-se -- na última hora e +2.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Reject Modernity (ALPHA)

$ 35.03K
$ 35.03K$ 35.03K

--
----

$ 35.03K
$ 35.03K$ 35.03K

999.44M
999.44M 999.44M

999,438,632.301207
999,438,632.301207 999,438,632.301207

A capitalização de mercado atual de Reject Modernity é $ 35.03K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ALPHA é 999.44M, com um fornecimento total de 999438632.301207. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.03K.

Histórico de preço de Reject Modernity USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01220404
$ 0.01220404$ 0.01220404

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.95%

+2.88%

+2.88%

Histórico de preços de Reject Modernity (ALPHA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Reject Modernity em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Reject Modernity em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Reject Modernity em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Reject Modernity em USD foi de --.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-0.95%
30 dias$ 0-3.02%
60 dias$ 0-13.90%
90 dias----

Previsão de preço para Reject Modernity

Previsão de preço de Reject Modernity (ALPHA) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ALPHA em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Reject Modernity (ALPHA) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Reject Modernity pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Reject Modernity pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ALPHA para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Reject Modernity.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Reject Modernity (ALPHA)

Site oficial

Categoria :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Sobre Reject Modernity

Qual é o preço de negociação ao vivo de Reject Modernity hoje?

O preço atual de negociação de Reject Modernity está em R$, atualizado em tempo real. Esse preço reflete dados agregados de múltiplos mercados, garantindo uma representação precisa da oferta e demanda global.

Quanta atividade de negociação está ocorrendo para ALPHA?

ALPHA registrou um volume de negociação de 24 horas de R$--. Essa métrica é importante para avaliar as condições de liquidez — um volume maior geralmente indica mercados mais ativos e execução de ordens mais fluida.

Qual é o desempenho do preço de Reject Modernity hoje?

,Nas últimas 24 horas, Reject Modernity apresentou uma variação de preço de -0.95%. Uma tendência positiva sugere maior interesse comprador, enquanto uma tendência negativa pode refletir pressão de venda de curto prazo ou quedas mais amplas no mercado.

Em que faixa de preços Reject Modernity negociou hoje?

,Nos últimos dias, Reject Modernity oscilou entre R$ e R$, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade intradiária e possíveis níveis de suporte/resistência.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Reject Modernity

Última atualização da página: 2026-08-13 20:25:31 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Reject Modernity (ALPHA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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KiiChain

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KII

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

AI Router Protocol

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AIR

$0.00871
$0.00871$0.00871

-69.44%

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$0.01770$0.01770

-15.99%

up

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$0.2598
$0.2598$0.2598

+6.91%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28040
$0.28040$0.28040

-14.13%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

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$0.0057480
$0.0057480$0.0057480

+40.50%

TOFU Story

TOFU Story

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$0.0003199
$0.0003199$0.0003199

+27.96%

Bitway

Bitway

BTW

$0.262756
$0.262756$0.262756

+19.91%

Lorenzo Protocol

Lorenzo Protocol

BANK

$0.04281
$0.04281$0.04281

+17.60%

aPriori

aPriori

APR

$0.48692
$0.48692$0.48692

+12.86%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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