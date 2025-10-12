O que é Regentics (REGEN)

Regentics ($REGEN) emerges as a bold response to this stagnation—a next-generation project that unites robotics and DeSci (Decentralized Science) to transform the future of medicine. Why $REGEN Is a Game-Changer With $REGEN, experiments don't sleep. Robotic arms pipette, mix, synthesize, and analyze—without human fatigue or expensive overhead. Anyone from anywhere can deploy a protocol or run a trial using decentralized smart contracts to schedule tasks in physical labs.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Regentics (REGEN) Quanto vale hoje o Regentics (REGEN)? O preço ao vivo de REGEN em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de REGEN para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de REGEN para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Regentics? A capitalização de mercado de REGEN é $ 13.27K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de REGEN? O fornecimento circulante de REGEN é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de REGEN? REGEN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de REGEN? REGEN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de REGEN? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para REGEN é -- USD . REGEN vai subir ainda este ano? REGEN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do REGEN para uma análise mais detalhada.

