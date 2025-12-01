Preço de REECOIN hoje

O preço ao vivo de REECOIN (REE) hoje é $ 0,00913964, com uma variação de 0,14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REE para USD é de $ 0,00913964 por REE.

REECOIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4 544 186, com um fornecimento em circulação de 498,29M REE. Nas últimas 24 horas, REE foi negociado entre $ 0,00911946 (mínimo) e $ 0,00932181 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,0247983, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,00319656.

No desempenho de curto prazo, REE movimentou-se -0,10% na última hora e -5,35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de REECOIN (REE)

Capitalização de mercado $ 4,54M$ 4,54M $ 4,54M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4,54M$ 4,54M $ 4,54M Fornecimento Circulante 498,29M 498,29M 498,29M Fornecimento total 498 290 000,0 498 290 000,0 498 290 000,0

A capitalização de mercado atual de REECOIN é $ 4,54M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de REE é 498,29M, com um fornecimento total de 498290000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4,54M.