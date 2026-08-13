Preço de Red Kitten Crew hoje

O preço ao vivo de Red Kitten Crew (RKC) hoje é $ 0, com uma variação de 21.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RKC para USD é de $ 0 por RKC.

Red Kitten Crew ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 941,368, com um fornecimento em circulação de 949.53M RKC. Nas últimas 24 horas, RKC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00126199 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00966908, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RKC movimentou-se -1.44% na última hora e +15.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 73.37K.

Informações de mercado de Red Kitten Crew (RKC)

Capitalização de mercado $ 941.37K$ 941.37K $ 941.37K Volume (24h) $ 73.37K$ 73.37K $ 73.37K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 941.37K$ 941.37K $ 941.37K Fornecimento Circulante 949.53M 949.53M 949.53M Fornecimento total 949,530,664.833694 949,530,664.833694 949,530,664.833694

A capitalização de mercado atual de Red Kitten Crew é $ 941.37K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 73.37K. A oferta em circulação de RKC é 949.53M, com um fornecimento total de 949530664.833694. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 941.37K.