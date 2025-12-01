Preço de RECRUIT hoje

O preço ao vivo de RECRUIT (RECRUIT) hoje é --, com uma variação de 1.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RECRUIT para USD é de -- por RECRUIT.

RECRUIT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,782.82, com um fornecimento em circulação de 999.58M RECRUIT. Nas últimas 24 horas, RECRUIT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00102729, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RECRUIT movimentou-se +0.76% na última hora e +52.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RECRUIT (RECRUIT)

Capitalização de mercado $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.78K$ 10.78K $ 10.78K Fornecimento Circulante 999.58M 999.58M 999.58M Fornecimento total 999,581,999.005863 999,581,999.005863 999,581,999.005863

A capitalização de mercado atual de RECRUIT é $ 10.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RECRUIT é 999.58M, com um fornecimento total de 999581999.005863. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.78K.