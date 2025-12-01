Preço de Recon Raccoon hoje

O preço ao vivo de Recon Raccoon (RCON) hoje é --, com uma variação de 13.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RCON para USD é de -- por RCON.

Recon Raccoon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 86,225, com um fornecimento em circulação de 654.70M RCON. Nas últimas 24 horas, RCON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RCON movimentou-se +0.05% na última hora e +13.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Recon Raccoon (RCON)

Capitalização de mercado $ 86.23K$ 86.23K $ 86.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 131.66K$ 131.66K $ 131.66K Fornecimento Circulante 654.70M 654.70M 654.70M Fornecimento total 999,707,759.563841 999,707,759.563841 999,707,759.563841

A capitalização de mercado atual de Recon Raccoon é $ 86.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RCON é 654.70M, com um fornecimento total de 999707759.563841. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 131.66K.