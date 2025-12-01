Preço de Real Estate Crypto Crowfunding hoje

O preço ao vivo de Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) hoje é $ 0.00053705, com uma variação de 15.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RECC para USD é de $ 0.00053705 por RECC.

Real Estate Crypto Crowfunding ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 468,302, com um fornecimento em circulação de 872.02M RECC. Nas últimas 24 horas, RECC foi negociado entre $ 0.00051511 (mínimo) e $ 0.00064506 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00367015, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00025128.

No desempenho de curto prazo, RECC movimentou-se +0.61% na última hora e +34.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Capitalização de mercado $ 468.30K$ 468.30K $ 468.30K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 522.01K$ 522.01K $ 522.01K Fornecimento Circulante 872.02M 872.02M 872.02M Fornecimento total 972,018,871.6248302 972,018,871.6248302 972,018,871.6248302

A capitalização de mercado atual de Real Estate Crypto Crowfunding é $ 468.30K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RECC é 872.02M, com um fornecimento total de 972018871.6248302. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 522.01K.