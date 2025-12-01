Preço de ReachX Mainnet hoje

O preço ao vivo de ReachX Mainnet (RX) hoje é $ 0.01547096, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RX para USD é de $ 0.01547096 por RX.

ReachX Mainnet ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,735,479, com um fornecimento em circulação de 500.00M RX. Nas últimas 24 horas, RX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02014509, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01326584.

No desempenho de curto prazo, RX movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ReachX Mainnet (RX)

Capitalização de mercado $ 7.74M$ 7.74M $ 7.74M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.47M$ 15.47M $ 15.47M Fornecimento Circulante 500.00M 500.00M 500.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ReachX Mainnet é $ 7.74M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RX é 500.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 15.47M.