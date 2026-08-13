Preço de Ravenhood hoje

O preço ao vivo de Ravenhood (RVH) hoje é $ 0.00210065, com uma variação de 27.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RVH para USD é de $ 0.00210065 por RVH.

Ravenhood ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 210,126, com um fornecimento em circulação de 100.00M RVH. Nas últimas 24 horas, RVH foi negociado entre $ 0.00165287 (mínimo) e $ 0.00217905 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00217905, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RVH movimentou-se +1.45% na última hora e +38.89% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 14.87K.

Informações de mercado de Ravenhood (RVH)

Capitalização de mercado $ 210.13K$ 210.13K $ 210.13K Volume (24h) $ 14.87K$ 14.87K $ 14.87K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 210.13K$ 210.13K $ 210.13K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Ravenhood é $ 210.13K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 14.87K. A oferta em circulação de RVH é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 210.13K.