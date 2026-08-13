Rato A Visão Geral do Rato Matt Furie, o criador da Sapo Pepe, está trabalhando em um novo livro com um personagem chamado Rato, o Rato, segundo seu editor. Rato, o Rato também é uma moeda meme lançada na blockchain Ethereum, com uma oferta total de 420.690.000.000. O token tem taxa de transação de 0% e liquidez queimada permanentemente, combinando o estilo artístico reconhecível de Furie com a utilidade comunitária e de memes da blockchain.

Qual é o preço atual de mercado do RATO?

Atualmente, ele está avaliado em R$, refletindo uma variação de preço de -3.73% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço refletem dados de mercado agregados em tempo real.

Quanta liquidez o Rato The Rat possui nas exchanges?

Com uma pontuação de liquidez de --/100, o RATO apresenta uma profundidade de mercado estável em plataformas de negociação com alto volume.

Qual é o volume diário do RATO?

Nas últimas 24 horas, os traders trocaram R$-- em valor de RATO. Um alto volume de negociação contribui para spreads mais apertados e transações mais fluidas.

Qual é a faixa de preço de hoje para o Rato The Rat?

Ele foi negociado entre R$ e R$, abrangendo a janela de volatilidade do dia.

O que determina a acessibilidade e popularidade do RATO nos mercados globais?

Os fatores incluem listagens em exchanges, disponibilidade de pares de negociação, profundidade de liquidez e o quanto o RATO está bem integrado ao ecossistema da --.