Preço de Ratecoin hoje

O preço ao vivo de Ratecoin (RATE) hoje é $ 0.00000576, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RATE para USD é de $ 0.00000576 por RATE.

Ratecoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,565.01, com um fornecimento em circulação de 966.52M RATE. Nas últimas 24 horas, RATE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00027461, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000573.

No desempenho de curto prazo, RATE movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ratecoin (RATE)

Capitalização de mercado $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.57K$ 5.57K $ 5.57K Fornecimento Circulante 966.52M 966.52M 966.52M Fornecimento total 966,517,002.76464 966,517,002.76464 966,517,002.76464

