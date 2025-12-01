Preço de Raise The Colours hoje

O preço ao vivo de Raise The Colours (COLOURS) hoje é --, com uma variação de 1.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de COLOURS para USD é de -- por COLOURS.

Raise The Colours ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,813.57, com um fornecimento em circulação de 999.85M COLOURS. Nas últimas 24 horas, COLOURS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, COLOURS movimentou-se +0.25% na última hora e -8.96% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Raise The Colours (COLOURS)

Capitalização de mercado $ 9.81K$ 9.81K $ 9.81K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.81K$ 9.81K $ 9.81K Fornecimento Circulante 999.85M 999.85M 999.85M Fornecimento total 999,846,228.7864239 999,846,228.7864239 999,846,228.7864239

