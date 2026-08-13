Preço de Rai Reflex Index hoje

O preço ao vivo de Rai Reflex Index (RAI) hoje é $ 2.25, com uma variação de 4.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAI para USD é de $ 2.25 por RAI.

Rai Reflex Index ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,193,340, com um fornecimento em circulação de 531.23K RAI. Nas últimas 24 horas, RAI foi negociado entre $ 1.98 (mínimo) e $ 2.27 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 5.8, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.64.

No desempenho de curto prazo, RAI movimentou-se -0.12% na última hora e +5.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.47K.

Informações de mercado de Rai Reflex Index (RAI)

Capitalização de mercado $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volume (24h) $ 3.47K$ 3.47K $ 3.47K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Fornecimento Circulante 531.23K 531.23K 531.23K Fornecimento total 531,226.3844898825 531,226.3844898825 531,226.3844898825

A capitalização de mercado atual de Rai Reflex Index é $ 1.19M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.47K. A oferta em circulação de RAI é 531.23K, com um fornecimento total de 531226.3844898825. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.19M.