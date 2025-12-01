Preço de RAGE COIN hoje

O preço ao vivo de RAGE COIN (RAGE) hoje é $ 0.00001366, com uma variação de 2.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAGE para USD é de $ 0.00001366 por RAGE.

RAGE COIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,903.59, com um fornecimento em circulação de 944.86M RAGE. Nas últimas 24 horas, RAGE foi negociado entre $ 0.00001323 (mínimo) e $ 0.00001386 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00019966, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000939.

No desempenho de curto prazo, RAGE movimentou-se +0.21% na última hora e +13.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RAGE COIN (RAGE)

Capitalização de mercado $ 12.90K$ 12.90K $ 12.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.90K$ 12.90K $ 12.90K Fornecimento Circulante 944.86M 944.86M 944.86M Fornecimento total 944,858,678.427871 944,858,678.427871 944,858,678.427871

