O que é o RADR?

Radr é uma pilha de pagamentos e identidade com privacidade em primeiro lugar na Solana. Ele permite que aplicativos, APIs e agentes de IA cobrem e paguem de forma privada — com provas de conhecimento zero, valores criptografados e UX sem gás — mantendo-se compatível com padrões (x402 “Pagamento Necessário”).

O que ele inclui:

ShadowID: Identidade ZK com limites de taxa no estilo RLN para automação segura e resistência a spam. ShadowPay: Pagamentos privados x402 — provas Groth16 + valores criptografados por ElGamal + custódia PDA; os relayers cobrem as taxas. ShadowPath: Mixer ZK e trilhas anônimas para maior impossibilidade de vinculação. ShadowMSG: Mensagens criptografadas vinculadas ao ShadowID.

O que torna o RADR único?

Pilha completa de privacidade, não apenas um único aplicativo. ShadowID (identidade ZK + RLN), ShadowPay (pagamentos privados x402), ShadowPath (mixer ZK) e ShadowMSG (mensagens criptografadas) foram projetados para funcionar em conjunto, em vez de serem adições isoladas.

Matemática supera a confiança. Provas Groth16 + valores criptografados por ElGamal + custódia PDA on-chain significam pagamentos verificáveis sem revelar remetente ou valor — não é só "confiar no backend do facilitador”.

Automatização pronta para agentes. Autorizações de gastos e nulificadores on-chain permitem pagamentos automáticos seguros, assinaturas e pagamentos para agentes de IA sem pop-ups manuais de carteira.

UX sem gás por design. Os relayers cobrem as taxas; os usuários têm fluxos privados e de um clique após o financiamento inicial.

x402 feito corretamente. Cabeçalhos e fluxos compatíveis com padrões, mas o facilitador é criptograficamente cego; a verificação e a liquidação ocorrem na cadeia, não em registros off-chain.

Superfície voltada para desenvolvedores. Pontos de extremidade REST limpos, SDKs, simuladores e conjuntos de testes, além de exemplos simples de painel de pagamento e liquidação que funcionam antes mesmo de você tocar na cadeia.

Primitivas testadas em batalha. Limites de taxa no estilo RLN, compromissos Merkle, hashing Poseidon — criptografia consistente entre identidade, pagamentos e mensagens.

Marca e experiência do usuário que entregam resultados. Documentação detalhada, interface do tipo terminal e recursos prontos para produção, permitindo que as equipes passem rapidamente da demonstração para a produção.

Pista clara para a utilidade do token. O $RADR une toda a pilha de privacidade (níveis de acesso, economia dos relayers, futuros recompras/taxas), não sendo apenas mais um token de cadeia.

Qual é o preço atual de negociação de RADR?

RADR (RADR) está atualmente cotado a R$ BRL, refletindo uma variação de preço de -16.87% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de RADR hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em RADR?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de RADR no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 10237 com uma capitalização de mercado de R$50960.0644774088304000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre RADR?

Com 927266827.9493337 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de RADR?

A faixa de preço entre R$ e R$ nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como RADR se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem, RADR continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.