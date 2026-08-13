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O preço ao vivo de RADR hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de RADR é de 10,169.68 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de RADR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de RADR hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de RADR é de 10,169.68 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de RADR para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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$0.00001094$0.00001094
-17.50%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de RADR (RADR)
Última atualização da página: 2026-08-13 20:14:27 (UTC+8)

Preço de RADR hoje

O preço ao vivo de RADR (RADR) hoje é $ 0, com uma variação de 16.88% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RADR para USD é de $ 0 por RADR.

RADR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,169.68, com um fornecimento em circulação de 927.27M RADR. Nas últimas 24 horas, RADR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00506565, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RADR movimentou-se -0.34% na última hora e -14.87% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RADR (RADR)

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

--
----

$ 10.17K
$ 10.17K$ 10.17K

927.27M
927.27M 927.27M

927,266,827.9493337
927,266,827.9493337 927,266,827.9493337

A capitalização de mercado atual de RADR é $ 10.17K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RADR é 927.27M, com um fornecimento total de 927266827.9493337. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.17K.

Histórico de preço de RADR USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00506565
$ 0.00506565$ 0.00506565

$ 0
$ 0$ 0

-0.34%

-16.87%

-14.87%

-14.87%

Histórico de preços de RADR (RADR) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de RADR em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de RADR em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de RADR em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de RADR em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0-16.87%
30 dias$ 0-21.04%
60 dias$ 0-16.01%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para RADR

Previsão de preço de RADR (RADR) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de RADR em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de RADR (RADR) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de RADR pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço RADR pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de RADR para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de RADR.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Sobre RADR

O que é o RADR?

Radr é uma pilha de pagamentos e identidade com privacidade em primeiro lugar na Solana. Ele permite que aplicativos, APIs e agentes de IA cobrem e paguem de forma privada — com provas de conhecimento zero, valores criptografados e UX sem gás — mantendo-se compatível com padrões (x402 “Pagamento Necessário”).

O que ele inclui:

ShadowID: Identidade ZK com limites de taxa no estilo RLN para automação segura e resistência a spam. ShadowPay: Pagamentos privados x402 — provas Groth16 + valores criptografados por ElGamal + custódia PDA; os relayers cobrem as taxas. ShadowPath: Mixer ZK e trilhas anônimas para maior impossibilidade de vinculação. ShadowMSG: Mensagens criptografadas vinculadas ao ShadowID.

O que torna o RADR único?

Pilha completa de privacidade, não apenas um único aplicativo. ShadowID (identidade ZK + RLN), ShadowPay (pagamentos privados x402), ShadowPath (mixer ZK) e ShadowMSG (mensagens criptografadas) foram projetados para funcionar em conjunto, em vez de serem adições isoladas.

Matemática supera a confiança. Provas Groth16 + valores criptografados por ElGamal + custódia PDA on-chain significam pagamentos verificáveis sem revelar remetente ou valor — não é só "confiar no backend do facilitador”.

Automatização pronta para agentes. Autorizações de gastos e nulificadores on-chain permitem pagamentos automáticos seguros, assinaturas e pagamentos para agentes de IA sem pop-ups manuais de carteira.

UX sem gás por design. Os relayers cobrem as taxas; os usuários têm fluxos privados e de um clique após o financiamento inicial.

x402 feito corretamente. Cabeçalhos e fluxos compatíveis com padrões, mas o facilitador é criptograficamente cego; a verificação e a liquidação ocorrem na cadeia, não em registros off-chain.

Superfície voltada para desenvolvedores. Pontos de extremidade REST limpos, SDKs, simuladores e conjuntos de testes, além de exemplos simples de painel de pagamento e liquidação que funcionam antes mesmo de você tocar na cadeia.

Primitivas testadas em batalha. Limites de taxa no estilo RLN, compromissos Merkle, hashing Poseidon — criptografia consistente entre identidade, pagamentos e mensagens.

Marca e experiência do usuário que entregam resultados. Documentação detalhada, interface do tipo terminal e recursos prontos para produção, permitindo que as equipes passem rapidamente da demonstração para a produção.

Pista clara para a utilidade do token. O $RADR une toda a pilha de privacidade (níveis de acesso, economia dos relayers, futuros recompras/taxas), não sendo apenas mais um token de cadeia.

Qual é o preço atual de negociação de RADR?

RADR (RADR) está atualmente cotado a R$ BRL, refletindo uma variação de preço de -16.87% nas últimas 24 horas. Esse preço representa a última taxa de mercado agregada entre as principais exchanges e é atualizado continuamente com base na atividade do mercado em tempo real.

Quais fatores estão influenciando a movimentação do preço de RADR hoje?

A recente movimentação de preço nas últimas 24 horas é moldada por uma combinação de sentimento de mercado, flutuações de liquidez e desempenho geral da categoria dentro do setor de Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem. Tendências econômicas mais amplas e atividades em cadeia na -- também podem contribuir para a volatilidade de curto prazo.

Quão forte é o interesse de negociação em RADR?

Os investidores geraram R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, sinalizando uma participação ativa. Um volume maior normalmente indica maior confiança e melhor descoberta de preços.

Qual é a posição de RADR no mercado global de criptomoedas?

Atualmente, ocupa a posição de mercado nº 10237 com uma capitalização de mercado de R$50960.0644774088304000, colocando-o entre os ativos mais consolidados dentro de seu setor.

O que a oferta circulante nos diz sobre RADR?

Com 927266827.9493337 tokens em circulação, o nível de oferta desempenha um papel importante na determinação da escassez, da inflação de longo prazo e da avaliação do mercado.

Como o preço de hoje se compara ao desempenho recente de RADR?

A faixa de preço entre R$ e R$ nas últimas 24 horas destaca sua volatilidade intradiária e ajuda os traders a avaliar oportunidades de preço de curto prazo.

Como RADR se compara a ativos similares?

Em comparação com outros tokens de Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem, RADR continua mostrando um desempenho competitivo, sustentado por um volume estável e um interesse consistente tanto de participantes varejistas quanto institucionais.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre RADR

Última atualização da página: 2026-08-13 20:14:27 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o RADR (RADR)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.00910
$0.00910$0.00910

-68.08%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.01890
$0.01890$0.01890

-10.29%

up

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$0.2602
$0.2602$0.2602

+7.07%

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DAPPOS

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$0.28116
$0.28116$0.28116

-13.90%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

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$0.008710
$0.008710$0.008710

-10.02%

Principais altas

Principais altas do dia

AKEDO

AKEDO

AKE

$0.0060048
$0.0060048$0.0060048

+46.77%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003225
$0.0003225$0.0003225

+29.00%

Bitway

Bitway

BTW

$0.260303
$0.260303$0.260303

+18.80%

Lorenzo Protocol

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$0.04415
$0.04415$0.04415

+21.29%

aPriori

aPriori

APR

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$0.49478$0.49478

+14.69%

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