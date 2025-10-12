Informações de preço de RACO (RACO) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) 0.00% Variação de Preço (7d) -12.22% Variação de Preço (7d) -12.22%

O preço em tempo real de RACO (RACO) é --. Nas últimas 24 horas, RACO foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RACO é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, RACO variou -- na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e -12.22% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de RACO (RACO)

Capitalização de mercado $ 3.88K$ 3.88K $ 3.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.88K$ 3.88K $ 3.88K Fornecimento Circulante 999.49M 999.49M 999.49M Fornecimento total 999,494,639.81649 999,494,639.81649 999,494,639.81649

A capitalização de mercado atual de RACO é $ 3.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RACO é 999.49M, com um fornecimento total de 999494639.81649. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.88K.