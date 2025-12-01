Preço de RabbitX hoje

O preço ao vivo de RabbitX (RBX) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RBX para USD é de -- por RBX.

RabbitX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 233,917, com um fornecimento em circulação de 599.88M RBX. Nas últimas 24 horas, RBX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.300034, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RBX movimentou-se -- na última hora e -93.46% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de RabbitX (RBX)

Capitalização de mercado $ 233.92K$ 233.92K $ 233.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 389.94K$ 389.94K $ 389.94K Fornecimento Circulante 599.88M 599.88M 599.88M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

