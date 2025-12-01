Preço de Quq hoje

O preço ao vivo de Quq (QUQ) hoje é $ 0.00301585, com uma variação de 0.23% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QUQ para USD é de $ 0.00301585 por QUQ.

Quq ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,005,684, com um fornecimento em circulação de 1.00B QUQ. Nas últimas 24 horas, QUQ foi negociado entre $ 0.00299875 (mínimo) e $ 0.00301903 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00873474, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, QUQ movimentou-se +0.28% na última hora e -16.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Quq (QUQ)

Capitalização de mercado $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.01M$ 3.01M $ 3.01M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Quq é $ 3.01M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QUQ é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.01M.