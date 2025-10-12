Informações de preço de Quokka (QUOKKA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.0001181 Mínimo 24h $ 0.00012645 Máximo 24h Máximo histórico $ 0.00075449 Menor preço $ 0.00005859 Variação de Preço (1h) +0.13% Alteração de Preço (1D) +1.29% Variação de Preço (7d) -24.96%

O preço em tempo real de Quokka (QUOKKA) é $0.00012305. Nas últimas 24 horas, QUOKKA foi negociado entre a mínima de $ 0.0001181 e a máxima de $ 0.00012645, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QUOKKA é $ 0.00075449, enquanto o mais baixo é $ 0.00005859.

Em termos de desempenho de curto prazo, QUOKKA variou +0.13% na última hora, +1.29% nas últimas 24 horas e -24.96% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Quokka (QUOKKA)

Capitalização de mercado $ 122.88K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 122.88K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Quokka é $ 122.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QUOKKA é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 122.88K.