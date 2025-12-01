Preço de Quak Coin hoje

O preço ao vivo de Quak Coin (QUAK) hoje é --, com uma variação de 0.63% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QUAK para USD é de -- por QUAK.

Quak Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,895.71, com um fornecimento em circulação de 1.00B QUAK. Nas últimas 24 horas, QUAK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, QUAK movimentou-se -- na última hora e +4.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Quak Coin (QUAK)

Capitalização de mercado $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.90K$ 4.90K $ 4.90K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

