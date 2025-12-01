Preço de Qstay hoje

O preço ao vivo de Qstay (QSTAY) hoje é $ 0.00032921, com uma variação de 2.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QSTAY para USD é de $ 0.00032921 por QSTAY.

Qstay ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 328,959, com um fornecimento em circulação de 999.24M QSTAY. Nas últimas 24 horas, QSTAY foi negociado entre $ 0.00030723 (mínimo) e $ 0.00034598 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00575394, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00021882.

No desempenho de curto prazo, QSTAY movimentou-se -1.07% na última hora e -24.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Qstay (QSTAY)

Capitalização de mercado $ 328.96K$ 328.96K $ 328.96K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 328.96K$ 328.96K $ 328.96K Fornecimento Circulante 999.24M 999.24M 999.24M Fornecimento total 999,242,612.60773 999,242,612.60773 999,242,612.60773

