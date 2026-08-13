Preço de QR coin hoje

O preço ao vivo de QR coin (QR) hoje é $ 0, com uma variação de 3.16% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QR para USD é de $ 0 por QR.

QR coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 129,178, com um fornecimento em circulação de 100.00B QR. Nas últimas 24 horas, QR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, QR movimentou-se -0.23% na última hora e -7.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de QR coin (QR)

Capitalização de mercado $ 129.18K$ 129.18K $ 129.18K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 129.18K$ 129.18K $ 129.18K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de QR coin é $ 129.18K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QR é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 129.18K.