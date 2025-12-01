Preço de Qoomer hoje

O preço ao vivo de Qoomer (QOOMER) hoje é $ 0.00000428, com uma variação de 1.20% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QOOMER para USD é de $ 0.00000428 por QOOMER.

Qoomer ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,275.66, com um fornecimento em circulação de 999.95M QOOMER. Nas últimas 24 horas, QOOMER foi negociado entre $ 0.00000428 (mínimo) e $ 0.00000437 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.149035, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000138.

No desempenho de curto prazo, QOOMER movimentou-se -0.69% na última hora e +201.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Qoomer (QOOMER)

Capitalização de mercado $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Fornecimento Circulante 999.95M 999.95M 999.95M Fornecimento total 999,953,207.327484 999,953,207.327484 999,953,207.327484

