Preço de Qi Dao hoje

O preço ao vivo de Qi Dao (QI) hoje é $ 0.01569134, com uma variação de 1.84% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QI para USD é de $ 0.01569134 por QI.

Qi Dao ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,297,830, com um fornecimento em circulação de 146.44M QI. Nas últimas 24 horas, QI foi negociado entre $ 0.01537595 (mínimo) e $ 0.01576333 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.09, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00255096.

No desempenho de curto prazo, QI movimentou-se +1.81% na última hora e +9.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Qi Dao (QI)

Capitalização de mercado $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.14M$ 3.14M $ 3.14M Fornecimento Circulante 146.44M 146.44M 146.44M Fornecimento total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Qi Dao é $ 2.30M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QI é 146.44M, com um fornecimento total de 200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.14M.