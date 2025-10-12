O que é Purrfect Universe (PUR)

PUR is the native utility token of Purrfect Universe, an NFT marketplace built on the Massa blockchain. The platform leverages autonomous smart contracts to enable decentralized buying, selling, and trading of NFTs. PUR Token is used to pay for transaction fees, participate in community initiatives, and access future platform features. With a strong focus on community governance and a meme-inspired identity centered around "Charlie," a unique mascot cat, Purrfect Universe aims to combine functionality with engagement in the Web3 space. The token operates on the Massa network and is distributed through a variety of on-chain and off-chain mechanisms, including LP incentives, airdrops and tipping features. PUR is the native utility token of Purrfect Universe, an NFT marketplace built on the Massa blockchain. The platform leverages autonomous smart contracts to enable decentralized buying, selling, and trading of NFTs. PUR Token is used to pay for transaction fees, participate in community initiatives, and access future platform features. With a strong focus on community governance and a meme-inspired identity centered around "Charlie," a unique mascot cat, Purrfect Universe aims to combine functionality with engagement in the Web3 space. The token operates on the Massa network and is distributed through a variety of on-chain and off-chain mechanisms, including LP incentives, airdrops and tipping features.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Purrfect Universe (PUR) Site oficial

Previsão de preço do Purrfect Universe (em USD)

Quanto valerá Purrfect Universe (PUR) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Purrfect Universe (PUR) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Purrfect Universe.

Confira a previsão de preço de Purrfect Universe agora!

PUR para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Purrfect Universe (PUR)

Compreender a tokenomics de Purrfect Universe (PUR) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PUR agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Purrfect Universe (PUR) Quanto vale hoje o Purrfect Universe (PUR)? O preço ao vivo de PUR em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de PUR para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de PUR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Purrfect Universe? A capitalização de mercado de PUR é $ 18.54K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de PUR? O fornecimento circulante de PUR é de 3.86T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de PUR? PUR atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de PUR? PUR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de PUR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para PUR é -- USD . PUR vai subir ainda este ano? PUR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do PUR para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Purrfect Universe (PUR)