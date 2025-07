O que é Pupnance (PUPX)

PupNance is a community-based memecoin on Binance Smart Chain that embodies the spirit of a street puppy—clever, resourceful, and determined to change its situation without any outside help. PupNance aims to reward the entire community, not just select influencers. Through our referral earning program, all members who dedicate their time promoting PupNance can earn rewards, contributing to the growth and success of our beloved coin.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Pupnance (PUPX) Site oficial

Tokenomics de Pupnance (PUPX)

Compreender a tokenomics de Pupnance (PUPX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token PUPX agora!