Preço de Punk Auction hoje

O preço ao vivo de Punk Auction (PAST) hoje é $ 0.371239, com uma variação de 12.67% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PAST para USD é de $ 0.371239 por PAST.

Punk Auction ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 474,830, com um fornecimento em circulação de 1.28M PAST. Nas últimas 24 horas, PAST foi negociado entre $ 0.329491 (mínimo) e $ 0.371497 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 3.41, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.239669.

No desempenho de curto prazo, PAST movimentou-se +0.24% na última hora e +8.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Punk Auction (PAST)

Capitalização de mercado $ 474.83K$ 474.83K $ 474.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 474.83K$ 474.83K $ 474.83K Fornecimento Circulante 1.28M 1.28M 1.28M Fornecimento total 1,279,149.7758230472 1,279,149.7758230472 1,279,149.7758230472

