Preço de PUMPVILLE hoje

O preço ao vivo de PUMPVILLE (PUMPVILLE) hoje é $ 0, com uma variação de 11.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUMPVILLE para USD é de $ 0 por PUMPVILLE.

PUMPVILLE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 123,201, com um fornecimento em circulação de 992.92M PUMPVILLE. Nas últimas 24 horas, PUMPVILLE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUMPVILLE movimentou-se -0.61% na última hora e -28.43% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.91K.

Informações de mercado de PUMPVILLE (PUMPVILLE)

Capitalização de mercado $ 123.20K$ 123.20K $ 123.20K Volume (24h) $ 10.91K$ 10.91K $ 10.91K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 123.20K$ 123.20K $ 123.20K Fornecimento Circulante 992.92M 992.92M 992.92M Fornecimento total 992,920,267.493439 992,920,267.493439 992,920,267.493439

A capitalização de mercado atual de PUMPVILLE é $ 123.20K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.91K. A oferta em circulação de PUMPVILLE é 992.92M, com um fornecimento total de 992920267.493439. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 123.20K.