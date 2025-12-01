Preço de Pumpkinhead hoje

O preço ao vivo de Pumpkinhead (PUMPKIN) hoje é --, com uma variação de 1.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUMPKIN para USD é de -- por PUMPKIN.

Pumpkinhead ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,068.92, com um fornecimento em circulação de 930.83M PUMPKIN. Nas últimas 24 horas, PUMPKIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUMPKIN movimentou-se -- na última hora e +10.55% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pumpkinhead (PUMPKIN)

Capitalização de mercado $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.07K$ 17.07K $ 17.07K Fornecimento Circulante 930.83M 930.83M 930.83M Fornecimento total 930,834,995.53717 930,834,995.53717 930,834,995.53717

A capitalização de mercado atual de Pumpkinhead é $ 17.07K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PUMPKIN é 930.83M, com um fornecimento total de 930834995.53717. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.07K.