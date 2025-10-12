Tokenomics de Pumpit (PUMPIT)

Descubra informações essenciais sobre Pumpit (PUMPIT), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 19:47:11 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Pumpit (PUMPIT)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Pumpit (PUMPIT), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 8.40K
Fornecimento total:
$ 714.25M
Fornecimento circulante:
$ 714.25M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 8.40K
Máximo histórico:
$ 0.00013851
Mínimo histórico:
$ 0.00001116
Preço atual:
$ 0
Informação sobre Pumpit (PUMPIT)

Pump it was created to bring back an OG meme in crypto history. We Were Rugged by old dev and the call never came through. UNTIL NOW... HE SOLD, PUMP IT Our old dev launched the ticker and farmed all investors twice so we decide to relaunch it at our terms with any kind of bundles and cluster burning at launch 29% of the supply. We aim to create a safe place for our investors where they can interact with the rest of the community and invest safely.

Site oficial:
https://pumpitsol.com/

Tokenomics de Pumpit (PUMPIT): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Pumpit (PUMPIT) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens PUMPIT que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens PUMPIT podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do PUMPIT, explore o preço em tempo real do token PUMPIT!

