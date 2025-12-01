Preço de PUMPAI hoje

O preço ao vivo de PUMPAI (PUMPAI) hoje é --, com uma variação de 14.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PUMPAI para USD é de -- por PUMPAI.

PUMPAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,466.43, com um fornecimento em circulação de 265.61M PUMPAI. Nas últimas 24 horas, PUMPAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.085682, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PUMPAI movimentou-se +0.01% na última hora e +7.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PUMPAI (PUMPAI)

Capitalização de mercado $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.99K$ 61.99K $ 61.99K Fornecimento Circulante 265.61M 265.61M 265.61M Fornecimento total 999,850,007.985799 999,850,007.985799 999,850,007.985799

