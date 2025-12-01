Preço de PulseChain Peacock hoje

O preço ao vivo de PulseChain Peacock (PCOCK) hoje é $ 0.01062092, com uma variação de 1.37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PCOCK para USD é de $ 0.01062092 por PCOCK.

PulseChain Peacock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 8,945,711, com um fornecimento em circulação de 845.60M PCOCK. Nas últimas 24 horas, PCOCK foi negociado entre $ 0.00980829 (mínimo) e $ 0.01063428 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02875, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00191136.

No desempenho de curto prazo, PCOCK movimentou-se +2.47% na última hora e -7.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PulseChain Peacock (PCOCK)

Capitalização de mercado $ 8.95M$ 8.95M $ 8.95M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.95M$ 8.95M $ 8.95M Fornecimento Circulante 845.60M 845.60M 845.60M Fornecimento total 845,604,332.8907167 845,604,332.8907167 845,604,332.8907167

